زيزو ينشر صورة لقدمه بعد الإصابة

نشر أحمد سيد زيزو نجم الزمالك صورة له بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة القمة أمام الأهلي يوم أمس الجمعة في نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك خسر أمام الأهلي بهدفين نظيفين في نهائي كأس مصر الذي أقيم في السعودية.

وتعرض زيزو للإصابة خلال المباراة في نهائي كأس مصر، وخرج في الشوط الأول بعد تدخل من كريم نيدفيد عليه.

نشر أحمد السيد زيزو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لقدمه ووضع عليها جبيرة طبية نتيجة للإصابة بالتواء في الكاحل، والتي كان قد تعرض لها في مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية.