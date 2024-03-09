تكريم 12 من مبدعات هيئة قصور الثقافة في احتفالية المرأة المصرية

كرمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني 12 شخصية من مبدعات هيئة قصور الثقافة في مجالات فنون الكتابة والفنون التشكيلية والفنون الشعبية والموسيقى والمسرح وغيرها، وذلك لدورهن المتمير فى إداراتهن.

جاء ذلك ، مساء اليوم، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية التى أقامتها الهيئة تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، على مسرح السامر بالعجوزة، ونظمتها الإدارة العامة لثقافة المرأة بالهيئة.

وضمت أسماء المبدعات على مستوى الهيئة والاقاليم المكرمات للاحتفالية المرأة ٢٠٢٤: ألفت فتحي من الإدارة العامة للإعلام، والتى قالت إنها سعيدة جدًا بهذا التكريم خاصة أنه وسط عدد كبير من الشخصيات العامة البارزة والمعروفة، ويعتبر إضافة كبيرة إلى رصيدها المهني.

ووجهت ألفت فتحى الشكر الجزيل إلى كل القيادات الذين منحوها هذا التكريم الذى يعتبر دافعاً ودعماً وتشجيعاً لمواصلة طريق التقدم والإبداع.

كما ضمت الأسماء إنجي عبد المنعم (الوسائط التكنولوجية) وایمان محمد علی (الطفل) وجهاد محمد عبد الحميد وجيهان عبد الصبور وحورية محمد عصمت وداليا شاهين والشيماء محمد مرجان وعلياء عبد المقتدر، ونبيلة عبد الفتاح و هبة ممدوح ووسام درویش.

وشهدت الفعاليات تكريم 16 شخصية نسائية من الشخصيات المؤثرة تقديرا لدورهن البارز في المجتمع وإسهاماتهن في مختلف المجالات، وهن: الإعلامية القديرة سناء منصور، والإعلامية دعاء عامر، والفنانة الكبيرة مديحة حمدي، والفنانة التشكيلية الدكتورة علية عبد الهادي في المجال الفني، كما تكريم المرأة المبدعة على مستوى قصور الثقافة بينهم ألفت فتحي من إدارة الإعلام.

أما المجال العلمي فكرمت الهيئة الدكتورة هبة صلاح الأستاذ بجامعة القاهرة بجامعة عين شمس، الدكتورة منال عمر أستاذ ورئيس وحدة الطب النفسي بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، الدكتورة هالة رمضان أستاذ علم النفس ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة سهير صفوت أستاذ النظرية الاجتماعية بكلية التربية جامعة عين شمس.

وفي مجال مؤسسات المجتمع المدني تم تكريم كل من الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، د. سميرة لوقا مدير أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة، مارجريت صاروفيم لدورها التنموي في محافظة المنيا، وتدير حاليا مبادرة (ازرع) للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

وفي المجال الرياضي كرمت السباحة آية أيمن عباس، ومن الشخصيات العامة تم تكريم كل من د. إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة نادى الصيد المصري، شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، د. أميرة سمير تاوضروس الأستاذ بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والمدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بينما تكرم .د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين في مجال التميز.

كما شهد الحفل تكريم 12 شخصية نسائية من الأقاليم الثقافية ممن ساهمن بدور بارز في أحد مجالات التنمية في محافظاتهن.

كما كرمت هيئة قصور الثقافة 38 أما مثالية من العاملات بالهيئة على مستوى الأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة.

جاء الحفل بحضور العديد من القيادات الثقافية بالهيئة والإعلاميين.

وفي الختام قدم عرض فني لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي "فكرة" بقيادة المايسترو د. صلاح مصطفى، حيث قدمت الفرقة مجموعة من عروضها الفنية منها، "وقف الخلق جميعا، "أحن قلب أنت يا أمي"، "نص الدنيا"، "أنا بنت من البنات" وغيرها.

