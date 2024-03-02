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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بوروسيا دورتموند يتقدم على يونيون برلين في الشوط الأول

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند على نظيره يونيون برلين بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء هدف الشوط الوحيد عن طريق كريم أديمي في الدقيقة 41 ، بعدما نجح الجراد الأصفر في السيطرة على مجريات الشوط.
وكانت مباراة بوروسيا دورتموند أمام يونيون برلين في الرابعة والنصف من مساء اليوم.
وحال انتهت مباراة بوروسيا دورتموند أمام يونيون برلين بفوز الجراد الأصفر، فأنه سيرفع رصيده للنقطة 41  في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة ال 25 في المركز ال 14 بجدول ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم.

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