رسمياً.. دمياط يعود مجدداً لدورى القسم الثانى

نجح فريق دمياط في حسم تأهله لدوري القسم الثانى فى الموسم المقبل، بعد ضمان تواجده بالمركز الأول عن المجموعة السابعة بالقسم الثالث .

وذلك بعد نتيجة مباراة اليوم السبت، والتي جمعت بين فريقي الرباط والانوار على شرم الشيخ، وانتهت بفوز الرباط بهدفين نظيفين، وإقيمت المباراة على ملعب بترول السويس .

وبهذه النتيجة يكون دمياط في المركز الأول برصيد 4 نقاط يليه الرباط والانوار برصيد 3 نقاط ثم شرم الشيخ برصيد نقطة واحدة ليصعد دمياط ويحجز تذكرة المرور إلى القسم الثاني بعد غياب سنوات طويلة في القسم الثالث .

ويضم الجهاز الفني الذي حقق انجاز الصعود كلا من من طارق جمال المدير الفني ومعاونيه مختار زيادة وإسلام نعيم مدربين واسامة نجيب مدرب حراس مرمي ومحمود المصري إداري ومحمد انيس طبيب واحمد دعيدر للمهمات ومعهم شادي قويمة عضو مجلس الإدارة مشرفا عاما على الكرة .

وتضم قائمة لاعبي دمياط كلا من: محمد منير بوريو وحمادة هاني والسيد رمضان ومحمد المساوى واحمد فتحي ومنير ابراهيم وفكري ريكو وهلال على وهيثم كوستا ومصطفى تمام واحمد العربي واحمد محسن ورامي برعي واحمد حماد واحمد عصام سكر وادهم فرو ومنير فريد ومحمود جمال ومحمد نصر زيادي .