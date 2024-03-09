محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية والإعلان خلال يومين

قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة خلال يومين، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”، اليوم السبت.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، تقديم استقالة الحكومة الخطية إلى الرئيس محمود عباس، بعد أن وضعها تحت تصرفه.

وافق الرئيس الفلسطيني على طلب استقالة الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء محمد اشتية، وكلف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

فرصة إقامة الدولة الفلسطينية

وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في حكومة تصريف الأعمال، محمد اشتية، إن "هناك فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

وأشار إلى أن "هناك فرصة لنضع حدا للفظائع الإسرائيلية، وفرصة لنضع حداً لمعاناة الفلسطينيين"، معربًا عن استعداده بالتعامل مع المملكة العربية السعودية، ومع الولايات المتحدة، ومع أوروبا والمجتمع الدولي، لعدم ضياع أي فرصة".

ولفت إلى أن إسرائيل تستخدم المساعدات الدولية كسلاح استراتيجي لخدمة أهدافها، في محاولة لإخراج الناس من غزة"، مشددًا على أن "اليوم التالي بعد الحرب يجب أن يدور حول شيء واحد، وهو إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، والتي تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل".