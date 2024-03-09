البلاستيك يحافظ على الصداراة وفوز بنها وتعادل البلاستيك يشعل الصراع بالقسم الثالث

انتهت مباريات الجولة الـ23 من مسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة السادسة بمجموعة القاهرة والقليوبية ، حيث حقق فريق بنها بقيادة محسن عبدالمحسن الفوز على فريق المطرية بقيادة أحمد البدرى وحسن دياب بهدفين نظيفين سجلهما أحمد سمير وعمر السعيد.

وفاز فريق الطيران بقيادة محمد عباس على فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر بهدفين مقابل هدف سجلهما حتاته ومحمد حمدي فيجو.

وحقق فريق مركز شباب بطا بقيادة شريف رضا فوزاً كبيراً على فريق ابو السعود بقيادة تامر عبدالنبى، برباعية مقابل هدفين.

وخطف فريق القناطر الخيريه بقيادة محمود طه على فريق شباب طوخ بقيادة عمرو جلال، بهدفين مقابل هدف.

وسقط فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر في فخ التعادل السلبي أمام فريق البلاستيك بقيادة أحمد عبد الغنى .

كما تعادل فريق المرج بقيادة محمد شعراوى مع فريق الماظة بقيادة رمضان عبد الستار سلبياً.

وتعادل مركز شباب قليوب بقيادة الثنائى أحمد عبدالنبى وشريف شولا مع فريق أسكو بقيادة مدربه أشرف أبو رجيلة سلبيًا.

ترتيب المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بالقسم الثالث :