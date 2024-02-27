خالد البرماوي: صفقة "رأس الحكمة" أثبتت منهج الإخوان في تشويه كل الإيجابيات

أكد خالد البرماوي، الكاتب الصحفي، أن الإخوان بعد 2011 بدأت لديهم حالة من الإنشاء والاستثمار في قنوات فضائية من أجل الظهور من خلالها، ولكن بعد التضييق خلال الـ5 أعوام الماضية توجهوا بكثافة للمنصات الإلكترونية.

المنشورات المناهضة للدولة مأجورة من الإخوان

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي: "، حالة النقد والمنشورات المناهضة للدولة مأجورة من الإخوان"، موضحًا أن الفضاء الإلكتروني كان ملاذا للجماعة الإرهابية ويضخمون الأحداث ويضعونها في أوضاع وسياقات من أجل خلق الأزمات.

ونوه بأن الجماعة الإرهابية ضد الناس ومصالحهم وهناك ضرب لمصالح شعب كامل، مشددًا على أن صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية أثبتت منهج الجماعة الإرهابية في تشويه كل شئ إيجابي، منوهًا بأنهم يترصدون أي كلمة بها جانب إيجابي عن مصر.

وشدد على أن لجان الإخوان تشن هجومًا مباشرًا على كل من يتحدث بإيجابية عن الدولة، موضحًا أن عملية التحول السياسي والاقتصاد والاجتماعي أدى لحالة من التغيير وتطوير الأدوات جعل هناك منصات رقمية تترصد هذه الحالة وتقف عند كل إيجابية وتسخر منها.