ماذا تفعل بذور الشيا لوظائف الجسم ؟

بذور الشيا من النباتات المفيدة لوظائف الجسم الأساسية وتستخدم كبديل طبيعي للأدوية في علاج الأمراض التي تتعلق بالقلب والجلد وغيرها.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة هيلث شوت، نستعرض إلية أهم فوائد بذور الشيا..

​- أمراض القلب

إن وجود حمض ألفا لينولينيك في بذور الشيا قد يعزز صحة القلب، فهو يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

- صحة الجلد

يساعد الزيت الموجود في بذور الشيا في علاج الأكزيما، حيث يحد من حدوث الحكة، ويشفى ويحسن ترطيب الجلد.

مضادة للأكسدة

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، التي تقلل الالتهابات في الجسم وتحميه من الجذور الحرة.