أبو عبيدة بجانب القتال يخوض حرب البطون الخاوية.."الفرق بين الصورتين 123 يوم"

نشرت حركة حماس صورتان للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وقالت عبر حسابها: " الفرق بين الصورتين 123 يوم، من الشعب ومثل الشعب".

وظهر أبو عبيدة في آخر صورة له، هزيل الجسد نحيف بسبب حرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل في كامل قطاع غزة، والتي استشهد بسببها عدد من المواطنين في غزة، وكأنه جسده يخوض حربا جديدة للبقاء مع ندرة وجود طعام في المناطق المستهدفة.

وفي الصورة الأولى له كان أبو عبيدة قوي البنيان ممتلئ، بينما في الصورة الحديثة له والتي ظهر فيها أمس الجمعة عندما خرج ببيان عن الحركة، كان جسده هزيل نحيف.

ابو عبيدة

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أمس الجمعة، إن العدو المجرم مازال يمارس محرقة همجية ضد شعبنا ويحتقر قوانين العالم، مؤكدا أن هذه المعركة تؤسس لمرحلة جديدة ليس على مستوى غزة وفلسطين بل على مستوى العالم.

وأضاف أبو عبيدة في تصريحات صحفية له أن شعبنا يقف في وجه عدوان صهيوني أمريكي غير مسبوق في التاريخ.

وفي السطور التالية ملخص تصريحاته:

قوانين العالم تقف عاجزة أمام محتل غاصب مجرد من قيم الإنسانية

هذه المعركة تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة

ملحمة 7 أكتوبر جاءت ردا على عدوان متواصل منذ عقود بلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم الأقصى

العربدة الصهيونية تصاعدت مع وصول أكثر حكومة تطرفا ونازية للحكم في الكيان كانت تخطط لما تقوم به

يد ظالمة ومرتجفة ترتفع في مجلس الأمن لتعطيل كل محاولة ولو كانت شكلية لنصرة المظلومين

نقاتل العدو لليوم 154 ونكبده خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته ولدينا المزيد

لن يهنأ العدو على أرضنا ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه

نبارك لشعبنا وأمتنا قرب حلول شهر رمضان، شهر الطاعات والجهاد والانتصارات

الصهاينة لا يعيرون أهمية للمسجد الأقصى ويعملون على تقييد الوصول إليه

نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال

لو كان في العالم عدل وحق لكان قادة حكومة إسرائيل مدانين بتهمة ارتكاب المحرقة

قوانين المجتمع الدولي تعمل على حماية الظلم والقهر والعدوان

ندعو أهلنا في القدس وفي الداخل للنفير إلى المسجد الأقصى والرباط فيه وعدم السماح للاحتلال بفرض وقائع على الأرض

ندعو أبناء شعبنا للنفير والزحف للأقصى والرباط فيه وعدم السماح للاحتلال بفرض الوقائع على الأرض

واجب كل حر الالتحام بتضحيات أهل غزة ومقاومتها وإفشال محاولة تقسيم الأقصى

ندعو أبناء أمتنا في كل مكان لإعلان النفير لمواجهة غطرسة الاحتلال في كل ساحة داخل فلسطين وخارجها

مجاهدونا يواصلون معركة التصدي للعدوان في كل محاور ونقاط المواجهة على أرض غزة

واجب كل حر الالتحام بتضحيات أهل غزة ومقاومتها وإفشال محاولة تقسيم الأقصى

ندعو أبناء أمتنا في كل مكان لإعلان النفير لمواجهة غطرسة الاحتلال في كل ساحة داخل فلسطين وخارجها

مجاهدونا يواصلون معركة التصدي للعدوان في كل محاور ونقاط المواجهة على أرض غزة

تمكن مجاهدونا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من تنفيذ عدد كبير من العمليات النوعية

نكبد العدو وجيشه خسائر فادحة ولدينا المزيد طالما استمر العدوان

العدو لن يفلح في جلب الأمن لجمهوره وجيشه قبل أن يعطي شعبنا حقوقه وينهي احتلال أرضنا ومقدساتنا

بات من الواضح أن حكومة العدو تستخدم الخداع والمراوغة وأولويتنا هي الالتزام التام بوقف العدوان على شعبنا والانسحاب التام

تباكي الإدارة الأمريكية على أعداد محدودة من أسرى العدو يؤكد ازدواجية معايير هذه الإدارة وعدم اكتراثها لحقوق الإنسان

أولويتنا القصوى لإنجاز تبادل الأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان وانسحاب العدو ولا تنازل عن ذلك

لا شيء مقدما لدينا على تضميد جراح شعبنا الذي يتعرض للإبادة

الصهاينة يقفون أمام أمة المليارين ولا يراعون حرمة الدماء البريئة

نؤكد أن المجاعة تطال الأسرى لدينا أيضا وبعضهم يعانون المرض بسبب نقص الغذاء والدواء

الصهاينة يقفون أمام أمة المليارين ولا يراعون حرمة الدماء البريئة