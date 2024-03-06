إنقاذ سفينة بعد تعرضها لهجوم حوثي في البحر العربي

قالت وسائل إعلام أجنبية إن عمليات إنقاذ تجري بعد تعرض سفينة لهجوم جنوب غرب عدن وجزء من الطاقم على قوارب نجاة.

وأعلنت الهيئة البحرية البريطانية، عن تلقيها بلاغًا عن اعتراض سفينة تجارية عبر أجهزة اتصالات من البحرية اليمنية وتأمرها بتغيير مسارها.

على جانب آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" عن تنفيذ هجومًا جويًا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة، كما ألقت على كريات شمونة في الجليل الأعلى أكثر من 70 صاروخًا.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‌‎شنت ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم ‏الأربعاء 06-03-2024 هجومًا جويًا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة. ‏

وأضاف حزب الله، أنه أطلق رشقة صاروخية كثيفة بنحو 70 صاروخاً تجاه منطقة كريات شمونة الإسرائيلية في الجليل الأعلى، بعد قصف إسرائيلي قتل فيه 3 لبنانيين في بلدة حولا جنوب لبنان.



