أهلي جدة يخطف فوزًا ثمينًا أمام التعاون بالدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة فوزًا ثمينًا على نظيره التعاون بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف أهلي جدة الوحيد في الدقيقة 82 من عمر المباراة عن طريق فراس البريكان، حيث حافظ لاعبي قلعة الكؤوس على تقدمهم حتى نهاية اللقاء.

ورفع أهلي جدة رصيده في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم للنقطة 47 في المركز الثالث، بينما يأتي التعاون في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

وكان أهلي جدة السعودي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعيد، عبد الباسط هندي، ميريح ديميرال، علي مجرشي.

خط الوسط الدفاعي: فرانك ميسي، بسام الحريجي.

خط الوسط الهجومي: ألان سان ماكسيمان، روبرتو فيرمينو، رياض محرز.

خط الهجوم: فراس البريكان..