السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني: السيسي وجه رسائل هامة في يوم الشهيد ومصر لن تنسى الذين ضحوا من أجلها

النائب عبدالله لاشين
النائب عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب

قال النائب عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في احتفالية يوم الشهيد ، تضمنت العديد من الرسائل الهامة ، وكشفت حجم التحديات التى واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية.

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واكد لاشين في تصريحات صحفية اليوم ،  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وجه رسالة هامة بحرصه  على المشاركة سنويا فى الاحتفال بيوم الشهيد، وتكريم أسر الشهداء تأكيد على أن مصر لم ولن تنسى شهداء الوطن، والتضحيات التى قدمها أبطال مصر البواسل من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على استقرار مصر وأمنها القومى.

 

وتوجه  بخالص التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والانتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولأسر الشهداء، وللشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى " يوم الشهيد" الذى يوافق 9 مارس من كل 


كما وجه  تحية عميقة من القلب لكل شهداءنا الأبطال في يوم الشهيد،مؤكدل أن  ذلك اليوم الذي تستلهم فيه الأجيال الجديدة روح الفداء من قصص وبطولات الشهداء التى سطرها التاريخ بحروف من نور.

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