تامر عاشور عن احتفالية يوم الشهيد: "وسام على صدري طول العمر"

شارك الفنان تامر عاشور، جمهوره ومتابعيه مجموعة صور من احتفالية يوم الشهيد، والتي أقيمت صباح اليوم السبت في مركز المنارة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشر تامر عاشور الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب:" النهاردة كان يوم ميتنسيش وسط اغلى ناس على قلبي وعلى قلوب كل المصريين كنت وسط الجدعنه والشجاعة والفدائيه والقلوب الصافية رجال القوات المسلحة واهالي ابطالنا الشهداء وابطالنا المُصابين و سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ".

تامر عاشور

وأضاف عاشور:" والحقيقه من حسن حظي أني اتشرفت بوجودي في حدث مؤثر زي "يوم الشهيد" وسط نفس القاده اللي كنت "جندي" في ٢٠١١ معاهم في اداره الشؤن المعنويه اثناء خدمتي وده شرف ووسام على صدري طول العمر ".

تامر عاشور

وتابع تامر عاشور، قائلًا:" قد ايه كان يوم فعلا مؤثر والف شكر لكل القائمين على العمل النهارده علشان يطلع بالجمال ده ومش هلاقي اجمل من كده فُرصه علشان اقولكم كل سنه وانتو طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم ".

تامر عاشور

تغنى الفنان تامر عاشور، بأغنية مصر مبتنساش شهيد، وذلك في احتفالية يوم الشهيد الـ 39 والتي أقيمت في مركز المنارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تامر عاشور

وتقول جزء من كلمات الأغنية:" مصر مبتنساش شهيد، كل شارع أو في بيت بدل الشهيد تلاقي ميه ".

آخر أغنيات تامر عاشور

يذكر أن آخر أغنيات تامر عاشور، “هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، ألحان عمر الشاذلي، توزيع عمر الخضري.، وتقول كلماتها “هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها أنا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين و غلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وأنا بعيش”.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر عاشور من خلال عديت، والتي حققت أكثر من 800 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما.

وتقول كلماتها “عديت... جنبى اتمنيت.. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه.. كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى يا غزال ع الأرض”.