إسرائيل تستعد لشن حرب على لبنان.. بيان عاجل

يستعد الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم استباقي على لبنان في عملية عسكرية نوعية، حيث أعلن مجلس وزراء السياسة الدفاعية الإسرائيلي عن استعداده للمشاركة العسكرية المحتملة مع لبنان، مؤكداً الجهود المستمرة لتعزيز الاستعداد لهجوم محتمل.

وأوردت القناة 13 الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي شدد على التزامه بتغيير المشهد الأمني لتسهيل العودة الآمنة للسكان إلى منازلهم.

في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة تتعلق بطبيعة إجراءات الاستعداد، إلا أن البيان يشير إلى حالة من الاستعدادات المتزايدة داخل مؤسسة الاحتلال الإسرائيلية.

ويأتي هذا الإعلان على خلفية التوترات الطويلة الأمد بين إسرائيل ولبنان، والتي تفاقمت بسبب تاريخ من الصراع والخصومات الإقليمية.

يؤكد تأكيد مجلس الوزراء المعني بالسياسة الدفاعية على الاستعداد للحرب على خطورة الوضع واحتمال حدوث المزيد من التصعيد في المنطقة.

وبينما تعمل إسرائيل على تعزيز قدراتها العسكرية، يراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب، ويشعر بالقلق من أي تصعيد قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط المضطرب بالفعل.