بعثة منتخب اليد تغادر إلى غانا صباح الأحد للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

تغادر بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى غانا في الثامنة من صباح غدٍ الأحد، للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في أكرا.

وأنهى منتخب مصر بقيادة طارق محروس المدير الفني استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، حيث خاض مباراة ودية أمام طلائع الجيش، انتهت بفوز منتخب اليد بنتيجة 38-28، واطمأن الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين.

وأكد طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في دورة الألعاب الأفريقية جاهزية جميع اللاعبين، وأشار إلى أن الهدف هو حصد الميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الأفريقية.

واختار طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد 16 لاعبًا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، حيث تقام منافسات كرة اليد خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس الجاري.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية

حراسة المرمى: عبد الرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي

اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس – هشام صلاح – عبد الله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبد المنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبد المنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.

وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأفريقية عن وقوع منتخب اليد في المجموعة الأولى مع منتخبات نيجيريا ومالي وتوجو، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية وكينيا وبنين وغانا.