محافظ سوهاج يفتتح الحديقة الملحقة بحي الكوثر

في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة، وزيادة المسطحات الخضراء لخلق متنفس طبيعي للمواطنين، افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، "الحديقة الملحقة" بجوار مبنى الوحدة المحلية لحي الكوثر، والمقامة على مساحة 1600 متر مربع، بحضور فريدة سلام رئيس حي الكوثر، وبتصميم وإشراف من الدكتورة ايناس محمد علي مستشار المحافظة للتشجير والتجميل.

وأشاد محافظ سوهاج بالموقع المتميز للحديقة، وتفقد المساحات الخضراء، وأعمال الإنارة والأرصفة، والبرجولات الخشبية، وأشجار الزينة، موجها بالصيانة الدورية للحديقة وري الأشجار؛ للحفاظ على ما تحقق من انجاز، داعيا أهالي الحي للاستمتاع بالحديقة الجديدة وما بها من خدمات، كما قام المحافظ بتفقد محيط الحديقة ومراجعة أعمال التشجير، والأرصفة، والبردورات .

ومن جانبها أوضحت مستشار المحافظة للتشجير والتجميل أن أعمال إنشاء الحديقة شملت " سور من المباني، والحديد الكريتال، وتم التجليد بحجر المايكا، بالإضافة إلى ممرات من الانترلوك والرخام، وبرجولات خشبية، وبيت الخيمة، وبوفية مفتوح، ومبني خدمات عامة، وجدار من بديل الخشب والنجيل الصناعي، وأعمال الإنارة من أعمدة حدائق، واسبوتات وغيرها، بالإضافة إلى ١٠٠٠ متر مسطح نجيل، واشجار وديكورات، وأعمال اللاند سكيب