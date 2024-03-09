السقا ومي عمر وباسم سمرة ضحايا رامز جاب من الآخر

طرحت شاشة Mbc مصر، برومو برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، والذي يعرض في رمضان 2024، ويقع مجموعة من النجوم ضحايا مقالب الفنان الذي عودنا كل رمضان على مقلب جديد .

وأظهر برومو برنامج رامز جاب من الآخر، عدد من نجوم الفن والذين وقعوا ضحايا في يد رامز جلال، وأبرزهم: أحمد السقا وباسم سمرة ومي عمر وسمية الخشاب وأيتن عامر وعبد الناصر زيدان وأبو جبل وحمدي الميرغني ونجوم آخرين.. لقطات من برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" مقالب رامز جلال على MBC مصر في رمضان.

برنامج رامز جاب من الآخر

يشارك الفنان رامز جلال، في السباق الرمضاني المقبل من خلال برنامج مقالب جديد يحمل اسم "رامز جاب من الآخر"، مقرر أن يعرض على شاشة Mbc مصر في رمضان 2024.

برنامج رامز جاب من الآخر

وطرح رامز جلال البوستر الرسمي لبرنامج رامز جاي من الآخر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق:" بسم الله توكلنا علي الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين، بعون الله رامز جاب من الآخر في رمضان 2024 على MBC مصر والله المستعان ".

برنامج رامز جاب من الآخر

برامج مقالب رامز جلال يستقطب الضحايا من الفنانين، الذين يأتون بهدف تقديم برنامج ترفيهي ولكن في النهاية يكتشفون أنه برنامج مقالب الفنان الذي يحرص كل رمضان على تقديم مقلب جديد.

برنامج رامز نيفر إند

وكان وقع عدد من نجوم الفن ضحايا رامز جلال، منهم أحمد السقا، محمد رمضان، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، محمد فراج، بسنت شوقي، شيماء سيف، نسرين أمين، هنادي مهنا، إيمان العاصي، وفاء عامر، محمد فؤاد، أمير عيد، أحمد حاتم، غادة إبراهيم.

كما وقع عددٌ من لاعبي الكرة ضحايا رامز جلال، منهم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ورضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي بالإضافة إلى مصطفى يونس، أيضًا وقعت الإعلامية ياسمين عز وأمينة شلباية ضحايا رامز جلال، ببرنامج رامز نيفر إند.

برنامج رامز جاب من الآخر

برنامج رامز جاب من الآخر

برنامج رامز جاب من الآخر