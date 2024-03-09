شباب الصحفيين: يوم الشهيد سيظل شاهدا على عظمة بطولات وتضحيات القوات المسلحة

وجهت جبهة شباب الصحفيين، التحية والتقدير إلى شهداء مصر الأبرار، بمناسبة يوم الشهيد، الذي جسد أسمى معاني التضحية والفداء وعكس تاريخ عظيم من البطولات الحقيقة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة في تصريحات صحفية، إن يوم 9 مارس سيظل خالدًا في الأذهان وشاهدا على عظمة وبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين سطروا ملحمة تاريخية ووطنية على مر العصور بدمائهم الطاهرة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف طوالة، أن يوم الشهيد يعكس بكل صدق وإخلاص اعتزاز الوطن بأبنائه المخلصين الذين صنعوا المجد والعزة والكرامة وقدموا الغالي والنفيس من أجل مصر والمصريين.

وأشار رئيس الجبهة إلي اننا في هذا اليوم الخالد نجدد العهد والوعد بدعم ومساندة الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.