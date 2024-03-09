أنشيلوتي يعلق على عقوبة بيلينجهام

علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على العقوبة التي تعرض لها لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام.

وكان بيلينجهام قد تلقى بطاقة حمراء خلال مواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وأكد أنشيلوتي أن ريال مدريد استأنف على عقوبة بيلينجهام خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن العقوبة مبالغ فيها، حيث لم يحدث ما جاء في تقرير حكم المباراة.

تصريحات أنشيلوتي

تحدث أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي اليوم، حيث قال: " بيلينجهام مثل الجميع، كما أن هناك الكثيرون يفعلون ذلك بطريقة مبالغ فيها أكثر منه. نعتقد أن العقوبة غير صحيحة".

وتابع: "عند التفكير في الماضي لا أجد لاعبًا يتعرض للاضطهاد مثل فينيسيوس، إنهم يركلونه ويصفرون عليه ويهينونه".

وتسائل أنشيلوتي": ماذا يفعل فيني؟ يسجل الأهداف ويقدم التمريرات الحاسمة. يجب على الجميع تغيير موقفهم تجاهه".

وتابع: "لم يحدث أبدًا أن يعاني لاعب موهوب للغاية من الأشياء هذه، أمام رايو فاليكانو وجهوا له ضربة كاراتيه في الرأس ولم تكن هناك حتى بطاقة صفراء، والآن يطالبون بمنحه بطاقة حمراء بسبب دفعة ضد لايبزيج".