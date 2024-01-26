إغلاق مدخل محطة سكك حديد نجع حمادي يثير غضب جمهور الركاب

آثار إغلاق المدخل الرئيسي والوحيد لمحطة نجع حمادي بمحافظة قنا، بالكتل الخرسانية وقطع القطبان الحديدية، غضب جمهور ركاب القطارات بشمال المحافظة، بعدما تم إغلاق آخر ما تبقى من المدخل الرئيسى للمحطة، بعد تأجير الجزء الآخر منه لأحد المنتفعين يتم تحويله لموقف انتظار لسيارات لا يسمح بعبور المواطنين من خلاله.

الركاب عبّروا عن استيائهم الشديد بسبب ما وصفوه بإغلاق المحطة، وإعاقة دخول الركاب بشكل كامل من وإلى داخلها، متسائلين عمن المسؤل عن تلك الأزمة وكيف سمح بها.

سعودى جابر، من مستقلى القطار للذهاب لعمله فى كل صباح، ذكر ان إغلاق مدخل محطة نجع حمادي يعيق الركاب حتى من السير على اقدامهم ويعرضهم للخطر والسقوط خاصة اوقات الذروة، بسبب تدافع المواطنين، فضلاً عما تسببه من معاناه كبيره خلال نقل امتعتهم من بين تلك القطبان الحديدية والكتل الخرسانية.

وذكر سليم عبدالله، أن محطة نجع حمادي من المحطات المتميزة والتى تشهد اقبالآ كبيراً كل يوم نظراً لوقوف جميع انواع القطارات بها، و توافد جميع مواطنى مراكز وقرى شمال المحافظة إليها، لركوب بعض القطارات التى لا تقف سوى بنجع حمادي ومحطة قنا فقط على مستوى محافظة قنا، وهو ما جعل المحطة فى حالة زحام باستمرار، مضيفاً ان هذا المدخل لا يليق بمحطة سكك حديد نجع حمادي .

وتحدثت سلوى موظفة، عن معاناة السيدات وخاصة من كبار السن من الرجال والنساء على حد سوء من عبور ما وصفته بالحواجز المنيعه.

مضيفة أن الأمر لا يقتصر على السير فقط من وإلى المحطة، ذاكرة أن هناك فئة كبيرة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى تتردد على المحطة وتستقل القطارات باستمرار وأغلبهم من أجل السفر للعلاج فى القاهرة او المحافظات، وهو ما يتطلب نقلهم على كراسي متحركة او سيارات أجرة على حسب طبيعة الحالة.

وأوضح أحمد عبد الرحمن طالب جامعي، إغلاق المدخل الرئيسي للمحطة بهذا الشكل، قضى على المظهر الحضارى والجمالى لمحطة نجع حمادي، والتى يقصدها الألف الركاب بشكل يومى، وتعد من أبرز واعرق محطات السكك الحديدية المتميزة على مستوى الجمهورية، التى تقف بها كافة القطارات بمختلف أنواعها.

كما انتقد عبد الرحمن، موقع وحجم الإعلانات التى تم تركيبها أخيراً فى مدخل المحطة، مضيفاً انها حجبت الرؤية عن مبنى المحطة الذى يعد من معالم المدينة، وادت تلك اللوحات الضخمة إلى طمس المظهر الجمالى والتاريخى لمحطة سكك حديد نجع حمادي العريقة، مطالباً بضرورة وضع تلك الإعلانات فى مناطق جانبية، كما هو معمول به وليس فى واجهة المحطة الأمامية.