محافظ كفر الشيخ ووزير النقل يتفقدان محطة سكك حديد كفر الشيخ

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، السبت، محطة سكة حديد كفر الشيخ، حيث تفقدوا الساحة الخارجية وأرصفة المحطة، ووجه الوزير بالتطوير الفوري للمحطة بالتوازي مع تنفيذ المخطط الاستثماري للمنطقة المحيطة يها والتي تبلغ مساحتها 387 مترا مربعا للمباني و200متر مربع للجراجات والتي ستشمل إنشاء عدد 12 محلا أرضيا بمساحة 25مترا مربعا وعدد 6 محلات دور أول علوي بمساحة 45 مترا مربعا كما سيتم إنشاء أبراج سكنية لخدمة أهالي المنطقة في منطقة مساكن الدريسة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أنه في إطار تطوير المحطة والمنطقة المحيطة بها سيتم مراعاة أنه سيتم إزدواج خط سكة حديد شربين/ قلين/ كفر الشيخ/دمنهور خلال الفترة القادمة في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لازدواج عدد من الخطوط مثل (قليوب/منوف/طنطا وطنطا/شبين القناطر/الزقازيق وطنطا / زفتى / الزقازيق ) وذلك لاستيعاب كثافة الركاب وزيادة عدد الرحلات وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من إقامة المحاور والكوبري العلوي أعلى محطة سكك حديد سخا، لإيجاد انسيابية مرورية بكل الاتجاهات، والمناطق إضافة القضاء على الزحام المروري والتكدس.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يجري العمل لصالح المواطن في كل القطاعات الخدمية، ومن بين تلك القطاعات النقل، فتم التعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، لإقامة كوبريين جديدين، الأول وله ثلاثة اتجاهات على غرار الكبارى بالقاهرة، لربط شرق بغرب العاصمة بمنطقة مزلقان سخا للقادمين من قرى كفر الشيخ وقلين ومتجهين لسخا، والطريق الدائري "محور صبري القاضي"، وحتى محور كفر الشيخ دسوق، والمسار الآخر المؤدي إلى العائلة المقدسة وجامعة كفر الشيخ، ويخدم الكوبري المنطقة المجاورة للجامعة وما سيتم بناؤه من منطقة لوجستية متنوعة الخدمات، وتضم مولا كبيرا على غرار مول طنطا، إضافة للمنطقة السكنية الجاري إنشاؤها بجوار الجامعة، إضافة لمركز التنمية الشبابية والذي يضم ملاعب متنوعة وحمام سباحة.