ساكا يقود تشكيل اَرسنال الرسمي أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال عن تشكيل مواجهة برينتفورد الرسمي، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة اَرسنال أمام برينتفورد في السابعة والنصف من مساء الليلة، والتي يشهدها ملعب الاتحاد معقل الجانرز.

تشكيل اَرسنال أمام برينتفورد

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بين وايت - ساليبا - جابرييل - كيور.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - جورجينيو.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - تروسارد.

الجدير بالذكر أن اَرسنال يأتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 61 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 4 وخسر مثلهم.