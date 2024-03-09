تأجيل محاكمة سائق لاتهامه بقتل شاب بطلق ناري

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، تأجيل محاكمة سائق لجلسة الخميس المقبل، للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل شاب بطلق ناري بمركز الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، وعضوية محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 39328 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 4087 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 22 يونيو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد ر أ إ م" 27 عاما، سائق، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "ساهر محمد فوزي" بطلق ناري بمركز الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه وعلى إثر مشادة كلامية بينهما انتوى إزهاق روحه فأشهر بوجهه ما بحوزته من سلاح ناري "فرد خرطوش" مطلقا منه عيارا ناريا استقر بجانبه اليمن محدثا إصابته الواردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأرداه قتيلا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.