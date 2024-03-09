حبس عنصرين إجراميين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عنصرين إجراميين 4 أيام علي ذمة التحقيقات تخصص نشاطهما في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

حبس عنصرين إجراميين بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية بالقناطر الخيرية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بمعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطهما وبحوزتهما 4 بنادق خرطوش - بندقية آلية- عدد من الطلقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

بحجة انه معالج روحانى ..جهود مكثفة للقبض علي دجال استولى على أموال من تاجر سيارات بالقليوبية

وتكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها للقبض على دجال استولى على أموال من تاجر سيارات يحمل جنسية إحدى الدول بحجة انه معالج روحانى وفرا هاربا ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.

و تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود بلاغ تلقاه مامور مركز شرطة بنها من تاجر سيارات "يحمل جنسية إحدى الدول".

وأفاد في بلاغه بأنه تعرف على أحد الأشخاص من بنها وتواصل معه عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامه أنه معالج روحانى وتحصل منه على مبلغ مالى "عملات أجنبية" نظير ذلك وفرا هاربا منه دون ان يتم علاجه.

وفى أحد الأكمنة القى القبض على المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

