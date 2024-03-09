الشباب والرياضة بقتا تنفذ دورة حول القيادة التطوعية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، ومديرية الشباب والرياضة بقنا، فعاليات دورة تدريبية حول القيادة التطوعية لشباب أندية التطوع بمراكز شباب ( القبيبة - هو ) ، بمحافظة قنا وذلك لإعداد كوادر شبابية، قادرة على نشر ثقافة التطوع بين الشباب.

وذلك بهدف تنمية قدرات وطاقات الشباب التى تساهم في بناء الشخصية والهوية وتعزز روح المواطنة ونشر ثقافة التطوع في جميع المجالات .

وتناولت الدورة تعريف التطوع ، مبادىء العمل التطوعي وأهميته بالنسبه للفرد والمجتمع المحلى والدوله بوجه عام ، دوافع العمل التطوعي ، أهداف العمل التطوعي واشكاله المختلفه ،فوائد العمل التطوعي، أهم الأسباب للتطوع .

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وإشراف محمد عبدالرحيم عرفة وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا.