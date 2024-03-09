محمد شريف يشارك فى فوز الخليج على الفتح بالدوري السعودي

شارك المهاجم المصري محمد شريف في فوز فريق الخليج السعودي على الفتح بهدفين لهدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب عبد الله بن جلوي ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل ثنائية الخليج كل من خالد ناري في الدقيقة 45+1 وليساندرو لوبيز الثاني في الدقيقة 59، بينما سجل مروان سعدان هدف الفتح في الدقيقة 82 وشارك محمد شريف في المباراة في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

ويحتل الخليج المركز الحادي عشر فى جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد الفتح في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.