سكرتير عام البحيرة يشهد احتفالية يوم الشهيد والمحارب القديم

شهد اللواءمحمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة ، إحتفالية يوم الشهيد والمحارب القديم، والتي نظمتها إدارة بندر دمنهور التعليمية "قسم الموهوبين والتعلم الذكي"، بقصر ثقافة دمنهور، تزامناً مع بدء احتفالات الدولة المصرية ، والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم ،والذى يوافق التاسع من مارس من كل عام، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

وذلك بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، ، و محمد كجك - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ويوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم ، و محمد البسيوني - وكيل وزارة الثقافة ، حمدى سلام - مدير عام إدارة بندر دمنهور التعليمية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيث تقدم السكرتير العام للمحافظة، بالشكر والتقدير لأبطالنا من رجال القوات المسلحة ، والذين يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء من أجل الوطن، وكذلك تقدم بالشكر لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة والشرطة، على ما قدموه للوطن من أرواح غالية ونماذج مشرفة لم تتأخر يوما عن حماية الوطن.

وأوضح سكرتير عام البحيرة، أن أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن يعيشون فى ذاكرتنا دائما فقد حفروا بدمائهم أسماء من نور خالدة ، لافتا إلى أن الشعب المصرى نسيج واحد ويلتف دائما خلف قيادته الحكيمة وقواتنا المسلحة والتى تمثل خط الدفاع الأول عن كل مواطن.

وشدد اللواء محمد شوقي بدر، على ضرورة نشر الوعي والانتماء لدى الأجيال الحالية للحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء التي استطاعت قيادتنا السياسية الحكيمة الحفاظ عليه رغم ما يحيط بنا من تحديات خارجية وداخلية، واستعادة مصر لريادتها ومكانتها الدولية.

و شهدت الإحتفالية تقديم عدد من العروض الفنية والتي قدمها الطلاب الموهوبين بالإدارة التعليمية.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.