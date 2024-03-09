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السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مركز إعلام شلاتين يحتفل بيوم الشهيد

احتفال يوم الشهيد
احتفال يوم الشهيد

في إطار احتفالات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بيوم الشهيد، نفذ مركز إعلام شلاتين ندوة بعنوان ( يوم الشهيد .. ذكرى خالدة لأبطال الأمة ) أكد خلالها أحمد البشاري مدير مركز إعلام شلاتين حرص الهيئة على تنظيم مثل هذه الفعاليات لإحياء ذكرى يوم الشهيد.

و أكد البشارى على أن أبطال الأمة ممن ضحوا بأرواحهم فداء للوطن يستحقون منا كل التكريم و أن أبسط ما نقدمه لهم هو الاحتفال بهذا اليوم العظيم.


و أشار الشيخ مصطفى حسن أمام و خطيب مسجد النور بالشلاتين إلى أن الشهادة لها أعلى المراتب فى الإسلام، وأن الشهيد ينزل منازل الرسل والأنبياء و الصالحين فى الآخرة.


و اكد حسن على أن الشهيد الذى بذل اغلى ما يملك فى سبيل رفعة الوطن و الحفاظ على سلامة وامن مواطنيه له مكانة خاصة فى تاريخ الأمة، وأن الشهداء الذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور على صفحات تاريخ الوطن سنظل نتذكرهم جيلا وراء جيل .


و فى نهاية اللقاء استعرض حسن نماذج للبطولات التى ذكرها المؤرخون عن ابطال فى الحروب التى خاضتها الأمة فى مختلف العصور.

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