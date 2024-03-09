مركز إعلام شلاتين يحتفل بيوم الشهيد

في إطار احتفالات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بيوم الشهيد، نفذ مركز إعلام شلاتين ندوة بعنوان ( يوم الشهيد .. ذكرى خالدة لأبطال الأمة ) أكد خلالها أحمد البشاري مدير مركز إعلام شلاتين حرص الهيئة على تنظيم مثل هذه الفعاليات لإحياء ذكرى يوم الشهيد.

و أكد البشارى على أن أبطال الأمة ممن ضحوا بأرواحهم فداء للوطن يستحقون منا كل التكريم و أن أبسط ما نقدمه لهم هو الاحتفال بهذا اليوم العظيم.



و أشار الشيخ مصطفى حسن أمام و خطيب مسجد النور بالشلاتين إلى أن الشهادة لها أعلى المراتب فى الإسلام، وأن الشهيد ينزل منازل الرسل والأنبياء و الصالحين فى الآخرة.



و اكد حسن على أن الشهيد الذى بذل اغلى ما يملك فى سبيل رفعة الوطن و الحفاظ على سلامة وامن مواطنيه له مكانة خاصة فى تاريخ الأمة، وأن الشهداء الذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور على صفحات تاريخ الوطن سنظل نتذكرهم جيلا وراء جيل .



و فى نهاية اللقاء استعرض حسن نماذج للبطولات التى ذكرها المؤرخون عن ابطال فى الحروب التى خاضتها الأمة فى مختلف العصور.