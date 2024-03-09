قضايا المرأة" تقيم لقاء مع قيادات بالواحات البحرية للتصدي للأنيميا المنجلية

أقام برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤخرا لقاء مع (16) من القيادات المجتمعية البارزة داخل الواحات البحرية من عمد ومشايخ وبحضور مديرة مستشفى الواحات البحرية ومديرة الإدارة الصحية ومدير الإدارة التعليمية وممثل عن الوحدة المحلية وكذا الأحزاب السياسية وممثل عن إدارة تنظيم الأسرة بالجيزة حيث تم عرض المشكلة ومدي أهمية وضرورة مكافحة المرض والذي يتطلب تدبير النواحي المالية اللازمة لاستمرارية تشغيل جهاز الــ CBC من كافة القيادات المجتمعية بالواحات البحرية وأهمية نشر الوعي بخطورة مرض الانيميا المنجلية.

قالت ماجدة سليمان- مديرة برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية :

"خلال شهر ديسمبر 2023م قام "برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بتسليم أجهزة ومستلزمات طبية وغير طبية لمستشفى الواحات البحرية والإدارة الصحية ومن ضمن تلك الأجهزة جهاز التحاليل المتعلقة بفحص الأنيميا المنجلية CBC."

وأضافت ماجدة سليمان:" للأسف عند زيارتنا للمستشفي خلال شهر مارس الجاري وجدنا أن هذا الجهاز يواجه بعدم الاستمرارية في تشغيله لعدم توفير المحاليل اللازمة للتشغيل وفي ضوء ذلك كان لابد من العمل على تضافر الجهود المجتمعية داخل الواحات البحرية للتصدي للأنيميا المنجلية وإيجاد حل لتلك المشكلة."

واستطردت: قام الحضور للقاء بوضع خطة عمل وتقسيم للأدوار جاءت كالتالي:-

التعاون ما بين الإدارة التعليمية والإدارة الصحية بالواحات البحرية لعمل مسح طبي لطلبة المدارس بدءاً من المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية بكل تخصصاته وذلك لاكتشاف المصابين أو حاملي مرض الأنيميا المنجلية وهو ما أكد عليه مدير التأمين الصحي"من خلال مكالمته التليفونية".

-التواصل مع إدارة الأوقاف والأزهر ومديرية الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي لنشر الوعي المجتمعي بمرض الانيميا المنجلية من خلال رجال الدين والرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات والتي بالفعل تقوم بتلك التوعية ولكن ستكون علي نطاق أوسع لتشمل طلبة المدارس وذلك بالتعاون مع مدير الإدارة التعليمية.

-العمل ما بين مؤسسة قضايا المرأة والأحزاب في الواحات البحرية من أجل استصدار أمر من المحافظ أو وزير الصحة أو وزير العدل بإلزامية المقبلين على الزواج بالواحات البحرية بعمل التحاليل الخاصة بالأنيميا المنجلية وكذلك إلزام المأذون بالاطلاع على تلك الشهادة لمنع الزواج إذا كان الاثنين حاملين للمرض حتى لا ينتج لنا اجيال جديدة حاملة للمرض.

وانتهي اللقاء بالاتفاق على التنسيق ما بين كافة الأطراف لوضع خطة زمنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتيسير الأمور القانونية والمالية والإدارية من أجل القضاء على الأنيميا المنجلية في المجتمع الواحاتي.

تجدر الإشارة إلي أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ برتوكول التعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع كل من وزارة الصحة ومحافظة الجيزة و الذي تم توقيعه خلال شهر سبتمبر 2022م.