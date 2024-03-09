أنشيلوتي يكشف أسباب تراجع مستويات ريال مدريد

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن الأسباب التي أدت لتراجع مستوى الملكي في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مؤخرًا.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع لايبزيج بهدف لكل فريق في دوري أبطال أوروبا، بينما تعادل مع فالنسيا بنتيجة 2/2 في الليجا الإسبانية.

تصريحات أنشيلوتي

وتحدث أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو،حيث قال: "خلال الفترة الحالية يلعب الجميع كثيرًا، فهي فترة مهمة من الموسم ويجب أن نقدم مستوى آخر وإيقاعًا مختلفًا".

وتابع": خلال المواجهة الأخيرة لم نلعب بشكل جيد، لكن غدًا في وجود الجمهور لدينا فرصة لتقديم مستوى مختلف".

وأوضح: "اداء الفريق أمام جيرونا كان بالتأكيد الأفضل، ثم بعدها عانينا ربما يكون مستوانا انخفض إلى حد ما، وهذا يجعلنا نفكر فيما يمكننا القيام به بشكل أفضل".

وأضاف: "ليس لدي قلق، لقد قمنا بتقييم الأمور بشكل جيد مع أكبر قدر ممكن من الانتقادات".

وأكمل": يوم الأربعاء كان تقييم المباراة سهلاً حيث افتقدنا للشدة وللأسلوب وعلينا أن نفعل كلا الأمرين ضد سيلتا فيجو".

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في تمام السابعة والنصف من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الملكي.