الشريعي يدعم إنبي أمام بايونيرز وديًا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خلال الساعات القليلة الماضية مواجهة ودية أمام نظيره بايونيرز، وذلك بملعب بتروسبورت الرياضى بالتجمع الخامس، استعدادًا للمواجهات المقبلة بمسابقة الدوري العام المصري.

جاءت مواجهة إنبي أمام بايونيرز فى ظل سعى مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعي للاستفادة من أبرز المواهب الصاعدة داخل صفوف فريق بايونيرز، بجانب إتاحة الفرصة أمام الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة كابتن سيد ياسين لمتابعة العناصر المميزة، تمهيداً لإنضمامهم خلال الفترة المقبلة للفريق أو الاستفادة بمقابل بيعهم أو إعارتهم إلى الأندية الأخرى.

إنبي

بينما حرص أيمن الشريعى، رئيس نادي إنبي، على متابعة اللقاء الودي بإهتمام بالغ، وذلك ضمن المتابعات المستمرة بالنادى والتى تهدف للتنسيق مع مختلف القطاعات الرياضية.

إنبي وبايونيرز

يذكر أن مجلس إدارة نادى إنبى قدت أبرم إتفاقية رعاية لنادي بايونيرز فى أغسطس 2023 الماضى، وذلك بهدف الحفاظ على المواهب الناشئة الواعدة من اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين مع منحهم فرصة المشاركة فى البطولات المختلفة ذات المستوى الأعلى لزيادة خبراتهم وإحتكاكهم، تمهيداً لضمهم مستقبلاً للفريق الأول بنادى إنبى أو تسويقهم .