السبت 09 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

براعم الاتحاد السكندري يهزم أبو قير للأسمدة ويحسم دوري منطقة الإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مواليد 2013 علي أبوقيرللأسمدة بنتيجة 5/3 على ملعب الأسمدة ضمن منافسات التصفيات النهائية  لبطولة دوري براعم إسكندرية.

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سجل أهداف الاتحاد السكندري كل من بدرالدين شريف وأحمد الخطيب بواقع هدفين لكل منهما وهدف سجله مالك إيهاب.
 بهذه النتيجة يتصدر فريق الناشئين بنادي الاتحاد السكندري صدارة دوري براعم الإسكندرية للموسم الحالي ويتوج باللقب.
وفي سياق متصل تعادل فريق الناشئين مواليد 2014 مع  فريق نادي أبوقيرللأسمدة بنتيجة 4/4 على ملعب الأسمدة ضمن منافسات التصفيات النهائية  لبطولة دوري براعم إسكندرية و يتوج ببطولة إسكندرية البراعم موسم 2023/2024

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