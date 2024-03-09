السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

راكيتيتش يتغزل في الدوري السعودي

راكيتيتش
راكيتيتش

قدم إيفان راكيتيتش، لاعب الشباب السعودي الحالي وبرشلونة السابق، إشادة كبيرة بما أصبح عليه دوري روشن خلال الموسم الحالي 2023/2024، بعد المستويات القوية التي تتواجد به.

txt

بيلينجهام يغيب.. قائمة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تمتلك المال لكنهم يمتلكون رؤية مختلفة، حيث يريدون أن يكونوا مركزًا لعالم كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال راكيتيتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "بالتأكيد، أريد أن أتحدث إليكم، وأن أقدم لكم ما يحدث هنا، يتحدثون دائمًا عن المال".

وتابع: "لكن من الجميل حقًا رؤية ما تفعله المملكة، هم يريدون إظهار الكنز الذي تمتلكه المملكة العربية السعودية للعالم، ويتم ذلك من خلال الرياضة، ستكون مركزًا لعالم الرياضة وكرة القدم".

الجدير بالذكر أن راكيتيتش رحل عن صفوف برشلونة الإسباني، بعدما قضى 6 سنوات داخل صفوف البلوجرانا، حيث نجح في تحقيق عدد من الألقاب والبطولات وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني.

مواد متعلقة

راكيتيتش يعلق على مستويات برشلونة

محمد صلاح يكشف الفارق بين نونيز وفيرمينو
الجريدة الورقية