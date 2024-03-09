راكيتيتش يتغزل في الدوري السعودي

قدم إيفان راكيتيتش، لاعب الشباب السعودي الحالي وبرشلونة السابق، إشادة كبيرة بما أصبح عليه دوري روشن خلال الموسم الحالي 2023/2024، بعد المستويات القوية التي تتواجد به.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تمتلك المال لكنهم يمتلكون رؤية مختلفة، حيث يريدون أن يكونوا مركزًا لعالم كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال راكيتيتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "بالتأكيد، أريد أن أتحدث إليكم، وأن أقدم لكم ما يحدث هنا، يتحدثون دائمًا عن المال".

وتابع: "لكن من الجميل حقًا رؤية ما تفعله المملكة، هم يريدون إظهار الكنز الذي تمتلكه المملكة العربية السعودية للعالم، ويتم ذلك من خلال الرياضة، ستكون مركزًا لعالم الرياضة وكرة القدم".

الجدير بالذكر أن راكيتيتش رحل عن صفوف برشلونة الإسباني، بعدما قضى 6 سنوات داخل صفوف البلوجرانا، حيث نجح في تحقيق عدد من الألقاب والبطولات وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني.