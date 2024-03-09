مانشستر يونايتد يفوز بهدفين على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر يونايتد على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

سجل برونو فيرنانديز الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد فى الدقيقة 12 ثم أضاف ماركوس راشفورد ثاني أهداف اليونايتد في الدقيقة 36 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 2 وخسارة 11 لقاء، في المقابل يواصل إيفرتون معاناته في البريميرليج حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 13 لقاء.

تشكيل مانشستر يونايتد في اللقاء

حراسة المرمي: أونانا.

الدفاع: ليندلوف، فاران، دالوت وإيفانز.

الوسط: كاسيميرو، ماينو ومكتوميناي.

الهجوم: فيرنانديز، راشفورد وجارناتشو.