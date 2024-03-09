راكيتيتش يعلق على مستويات برشلونة

علق الدولي إيفان راكيتيتش، لاعب الشباب السعودي الحالي وبرشلونة السابق، على المستويات التي يقدمها البلوجرانا خلال الموسم الحالي 2023/2024، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

وأكد راكيتيتش في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه صعب رؤية برشلونة بهذا الوضع، مشيرًا إلى أن البارسا يعد بيته بعد الاستمرار فيه لمدة 6 سنوات.

وتابع: " تشافي يعد صديق مقرب لي ورؤيته يعاني تؤلمني، رؤية الأمر بهذه الطريقة تؤلمني كثيرًا، آمل أن يتمكنوا من إصلاح الأمر والنتائج التي لا تبدو سيئةً جدًا".

وأكمل راكيتيتش: "لدي قناعة بأن جافي وبيدري سيكونان مستقبل برشلونة وكرة القدم الإسبانية، لكنني أعتقد أن المساعدة منا نحن (كبار السن) كما أطلقوا علينا كانت ستكون مفيدة لهم".

الجدير بالذكر أن راكيتيتش كان لاعبًا في صفوف برشلونة، حيث توج بعدد من الألقاب والبطولات أهمها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.