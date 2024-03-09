7 ناشئين في معسكر المصري بالقاهرة استعدادا لمواجهة زد

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استدعاء أربعة لاعبين من فريق الشباب تحت 21 عاما والذي يقوده فنيا الكابتن حمادة طلبة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق المقام حاليا بالقاهرة استعدادا لمواجهة فريق زد والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري.

والرباعي الذين ضمهم بعد التنسيق مع الجهاز الفني لقطاع الناشئين بقيادة الكابتن عباس نور الدين هم ابراهيم ناجي وعماد عبد المعبود وابو الفتح أشرف ومحمد أحمد الزيز لينضموا بذلك للثلاثي المتواجد بالمعسكر وهم ثنائي حراسة المرمى أحمد عبد الرسول وحسام حسن عزت ولاعب خط الوسط المهاجم أحمد فؤاد.