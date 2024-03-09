ضبط شخصين لقيامهما بسرقة 5 رؤوس ماشية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين لقيامهما بسرقة 5 رءوس ماشية وإعادة المسروقات بمحافظة قنا.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من مزارع مقيم بدائرة المركز باكتشافه سرقة 5 رءوس ماشية من مزرعته الكائنة بدائرة المركز.

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية"، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن رءوس الماشية المُبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.