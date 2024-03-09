السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الامين العام للجامعة العربية يرعي جلسة حوار هامة الاحد بين الرؤساء المنفي وصالح وتكالة

ابو الغيط
ابو الغيط

 

في إطار جهود جامعة الدول العربية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وجَّه السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة الدعوة إلى  السيد محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي و المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب و السيد محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى جلسة حوارية تعقد الأحد 10 مارس 2024 بمقر الجامعة العربية بهدف تيسير الحوار الليبى-الليبى.

 

وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن هذه الدعوة تأتى استشعاراً لمسئوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربى الهام وفي هذا التوقيت الدقيق وكمسعي لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها وتزايدت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي الذي يتطلع اليوم الى ساسته للخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أية اعتبارات.

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