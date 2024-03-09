ضبط 3 طن دقيق بلدي مُدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بأولاد صقر

شنت إدارة تموين أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بقيادة محمد شعير مدير عام الإدارة، ومحمد أسامة رئيس الرقابة التموينية، وفتحي البدراوي رئيس الرقابة التجارية، حملة مفاجئة للتأكد من الشكوى الواردة إلى الإدارة التموينية والتي تفيد قيام أحد المواطنين بتجميع دقيق وعليه.

بالانتقال والفحص، تم التحفظ على ٢٩ شيكارة دقيق مدعم إنتاج مطاحن شرق الدلتا، وتم التحفظ على المضبوطات ونقلها لإحدى المخابز لحين صدور قرار من النيابة العامة بالتصرف فيها، و تحرير محضر رقم ٢٩٦١ لعام ٢٠٢٤ م جنح أولاد صقر لحيازة وتجميع دقيق بلدى مدعم للاتجار به في السوق السوداء.

وتمكنت الحملة من ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها ٣٦ شيكارة استخراج ٨٧٪ زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام، وتم عمل المحضر رقم ٢٩٥٧ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر، واصبحت الكمية المضبوطة من الدقيق البلدي المدعم ٦٥ شيكارة باجمالي كمية ٣ طن و ٢٥٠ كجم.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.