عودة يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي

أعلن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب التشكيل الرسمي لذئاب الجبل استعدادا لمواجهة الإسماعيلي عصر اليوم السبت على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

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ويلعب المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: جوزيف أوشايا، أحمد علاء، فاروق نور الدين، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد الشيمي، محمود الشبراوي، فراس عايفية، معز أفولوا.

خط الهجوم: أمادو نياص، محمد سالم.



ويحتل المقاولون العرب المركز الـ18 و الأخير برصيد 8 نقاط، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.

