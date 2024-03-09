السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 13 حاملة مساعدات للشعب الأوكراني

الملك سلمان
الملك سلمان

 

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشر التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 80 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الحمولة تشتمل على مولدات وأجهزة كهربائية، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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