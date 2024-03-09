مدرب الرياض: ميتروفيتش أقر لي بعدم صحة ركلة الجزاء

كشف أودير هيلمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض السعودي أن الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، قال له إن ركلة الجزاء التي حصل عليها "غير صحيحة".

وأكد هيلمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء، الذي حسمه الهلال 3 / 1، أنه يحترم الهلال ويحترم الحكم لكنه كان غاضبًا من قرارته، لافتًا إلى أن ركلة الجزاء التي حصل عليها ميتروفيتش غير صحيحة واللاعب نفسه أقر له بذلك، على حد قوله.

وأشاد مدرب الرياض بأداء لاعبيه خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الفرص التي سنحت للفريق في الشوط الأول كانت كفيلة بخروجه متقدمًا بهدفين، لكن في النهاية فإن الهلال فريق كبير وتمكن من التحكم في المباراة بعد هدف التعادل.

وأضاف هيلمان:"من وجهة نظري ركلة الجزاء الأولى صحيحة ولكن ركلة الجزاء الثانية غير صحيحة، ميتروفيتش أيضا قال لي إنها ليست ركلة جزاء بعد المباراة."

وأكد :"سنستفيد من المباراة لتحقيق الفوز بالمباريات المقبلة، نفذ اللاعبون الخطة وصعبنا كل شيء على نادي الهلال، لعبنا مباراة جيدة جداً، الاستراتيجية الخاصة بنا كانت رائعة."

من جانبه، قال عبدالهادي الحراجين، لاعب الرياض، إن فريقه قدم مستوى جيد أمام الهلال رغم الخسارة.

وقال الحراجين عقب نهاية اللقاء إن اللاعبين قدموا مباراة جيدة تأتي امتدادًا للمستويات المميزة التي يقدمها الفريق منذ العودة من التوقف.

وأضاف الحراجين أن التوفيق لم يحالف لاعبي الرياض في عدد من الفرص، لكن في النهاية قدم الفريق أداء كبيرًا أمام فريق من أفضل الفرق في آسيا.

وقال اللاعب محمد الشويرخ إن الفريق لم ينقصه أي شيء سوى طريقة تعامل الحكم مع اللاعبين حيث اختلفت طريقة تعامله مع لاعبي الرياض على العكس من طريقة حديثه مع لاعبي الهلال.

وشدد الشويرخ على أنه لا يتحدث عن الأخطاء التحكيمية باعتبارها جزء من اللعبة، لكنه يقصد أسلوب تعامل الحكم الذي اختلف بين لاعبي الرياض والهلال، لافتًا إلى أن الجماهير شاهدت اللقاء وطريقة تعامل الحكم.

وأعرب الشويرخ عن أمله ألا تؤثر هذه الخسارة على الفريق في المباريات القادمة من أجل استعادة الانتصارات وتعديل موقعه في جدول الترتيب.