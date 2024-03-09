محمد صلاح: أتخيل الأهداف قبل تسجيلها

تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، في حوار عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، عن العديد من الأمور المتعلقة في مسيرته الكروية، وعن سر من أسرار تألقه في الملاعب الأوروبية.

وقال صلاح: " الاستمرار في العمل على الأمور العقلية ليس سهل، وممارسة 15 دقيقة كل يوم في التطوير الذهني والعقلي أمر صعب للغاية".

وأكمل: " أن تجلس مع نفسك بمفردك لمدة 15 دقيقة قبل النوم أو عندما تستيقظ إنه أصعب بكثير مما تفعله في الجيم".

وأردف صلاح :" هناك أشياء كثيرة يجب التفكير فيها هناك الكثير مما تريد تحقيقه والكثير من المواقف التي ترغب في تجربتها قبل حدوثها".

وعند سؤاله هل تتخيل الأهداف التي تسجلها في عقلك أجاب: " نعم، 90% من أهدافي كنت أتخيلها، أنت فقط تتخيل ما تريد أن يحدث وتستمر في تكراره في بعض الأحيان هذا الأمر لا يعمل ولكن أحيانا يعمل أيضا".

وغاب صلاح عن الملاعب منذ إصابته الأخيرة مع المنتخب الوطني بنهائيات كأس الأمم الأفريقية ، ليشارك في لقاء وحيد للريدز ثم غاب مرة أخري قرابة الشهر.