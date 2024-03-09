إعلام المعهد الكندي CIC تحتفل بيوم المرأة العالمي

احتفلت كلية الإعلام في المعهد الكندي العالي CIC يوم 7 مارس، بيوم المرأة العالمي في ندوة أقامتها تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة نجاح".

واستضافت كلية الإعلام في المعهد الكندي العالي CIC في الندوة نخبة من النساء المتميزات في عدة مجالات ومنهم: الإعلامية جاسمين طه المذيعة بقناة DMC والإعلامية إيمان عز الدين المذيعة بقناة CBC، والإعلامية نيفين الجندي المذيعة بالتليفزيون المصري، والدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، والفنانة والمنتجة يارا جبران.

وتحدثت الضيفات عن مشوار نجاحهن حتي اصبحن أيقونة نجاح، واتفقت جميع الآراء أن السعي والإخلاص والإصرار علي النجاح والتميز هو بداية طريق التفوق.

حضر الاحتفالية الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة كلية الإعلام بالمعهد الكندي، والدكتورة آمال الغزاوي عميدة إعلام CIC وكذلك أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف كليات CIC.