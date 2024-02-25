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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

إقبال كبير على جناح CIC في معرض الجامعات الدولي

المعهد الكندي
المعهد الكندي

شهد الجناح الخاص بالمعهد الكندى العالي  “CIC” إقبالا كبيرا في الملتقى الرابع عشر لمعرض الجامعات المصرية والعالمية إديوجيت. 

تمكين الجامعات العربية من تعزيز نتائج التعليم والبحث دوليًا

ويقم جناح CIC خصما خاصا على الرسوم الدراسية للطلاب الزائرين خلال الثلاث أيام، كما تم الإعلان عن المنح الرياضية ومنح التفوق الدارسي المقدمة من الـCIC التي قد تصل إلى نسبة ١٠٠٪. 

وتوفر CIC لطلابها فرصة الحصول على شهادة بكالوريوس كندية بالإضافة إلى الشهادة المصرية من خلال البرنامج المشترك كما توفر لطلابها عدة فرص للسفر واستكمال الدراسة في كندا بجامعة Cape Breton
لذلك لقي جناح العرض الخاص بالـ CIC    اهتمام من طلاب الثانوية العامة ومن أولياء الأمور، حيث تم استعراض جميع البرامج والشهادات المتاحة وهى: "الحاسب الآلي، إدارة تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال، الهندسة، الإعلام".

نبذة عن المعهد الكندي CIC

وتعد CIC أول منشأة تعليمية في مصر تقدم شراكة مع جامعة كندية لتقديم شهادات بكالوريوس كندية، ومصرية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.
ويمنح CIC، الطلاب فرصة الحصول على شهادتي بكالوريوس معتمد من مصر وكندا، ولديها مقران الأول في التجمع الخامس تم إنشاؤه في عام 2004، والثاني في الشيخ زايد تم إنشاؤه في عام 2012، ويعتمد البرنامج الدراسي في CIC على دمج الدراسة بالتطبيق العملي، لتطوير مهارات الطلاب واعدادهم لسوق العمل.
كما توفر CIC للطلاب فرصة الدراسة في الخارج عن طريق برنامج التبادل الطلابى  بالشراكة مع جامعة كيب بريتون الكندية.

و يمكن للطلاب الالتحاق ب CIC  من خلال موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يختار الطالب التخصص المناسب له والمقر الأقرب جغرافيا، حيث يمكن إيجاد CIC على موقع التنسيق الوزاري. 

وحضر المعرض العديد من رؤساء الجامعات والقيادات الجامعية، وذلك بهدف جذب الطلاب وتعريفهم بالبرامج الدراسية المختلفة، والمنح، ونظام الدراسة، والشراكات مع الجامعات الكندية، والشهادات التي تمنحها، وكذلك الكليات المختلفة في CIC

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