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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الخليج لمباراة الفتح في دوري روشن .. شريف على دكة البدلاء

تشكيل الخليج
تشكيل الخليج

أعلن البرتغالي بيدور ايمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج التشكيل الأساسي لمواجهة الفتح عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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تشكيل الخليج لمباراة الفتح في دوري روشن .. شريف على دكة البدلاء

وشهد التشكيل الأساسي للخليج غياب الدولي المصر  محمد شريف تواجده ضمن مقاعد بدلاء اللاعبين. 

وضم تشكيل الخليج لمباراة الفتح كل من …

تشكيل الخليج 

ويذكر أن الخليج المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

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