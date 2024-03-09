إزالة 81 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة ، والتي بدأت ٢٤ فبراير الماضي ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات ، عن إزالة ٨١ حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف ، منها ، ٢٦ حالة تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي أملاك الدولة بمراكز، العدوة ، وبنى مزار ، والمنيا ، و٤٢ حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، و١٣ حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون ١١٩، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.