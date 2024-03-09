محافظ سوهاج يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

بعث اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

جاء نصر البر قية: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شاكرين عطائكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة العمل الوطني ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العريق بكل الخير واليمن والبركات، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها " .

وفي ذات السياق بعث محافظ سوهاج برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق" .

وبعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها ".

وهنأ "الفقي" الشعب المصري عامة وأبناء سوهاج بصفة خاصة بحلول الشهر الكريم، وارسل برقيات التهنئة للسادة الوزراء والمحافظين، وكبار رجال الدولة

