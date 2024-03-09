السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن يضبط المتهمين بالنصب على المواطنين عبر التسوق الإلكتروني

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية من 9 أشخاص بتعرفهم على سيدتين عبر مواقع التواصل الاجتماعى باعتبارهما وكيلتان لإحدى شركات الملابس والإكسسوارات خارج البلاد وقيامهم بتحويل مبلغ 6 مليون جنيه على حساباتهما البنكية ومحافظ إلكترونية مقابل شراء بضائع من الخارج عبر شبكة الإنترنت لإعادة بيعها بالسوق المحلى إلا أنهما قاما بالنصب عليهم والاستيلاء على المبالغ المالية وعدم التزامهما بذلك ورفضهما رد المبالغ المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

مواد متعلقة

ضبط 24 ألف مخالفة مرورية على الطرق السريعة

ضبط 268 دراجة نارية مخالفة بالمحافظات

الداخلية تفحص 58 سائقا خلال حملة لضبط مساطيل الطرق

الأمن ضبط 20 بلطجيًا خلال 24 ساعة

سقوط 4 تشكيلات عصابية ارتكبوا 11 جريمة

القبض على 36 هاربا من أحكام قضائية خلال يوم

القبض على 267 قطعة سلاح نارd خلال حملات موسعة بالمحافظات

الداخلية تنفذ 83 ألف حكم قضائي خلال يوم
الجريدة الورقية