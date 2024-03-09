الأمن يضبط المتهمين بالنصب على المواطنين عبر التسوق الإلكتروني

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية من 9 أشخاص بتعرفهم على سيدتين عبر مواقع التواصل الاجتماعى باعتبارهما وكيلتان لإحدى شركات الملابس والإكسسوارات خارج البلاد وقيامهم بتحويل مبلغ 6 مليون جنيه على حساباتهما البنكية ومحافظ إلكترونية مقابل شراء بضائع من الخارج عبر شبكة الإنترنت لإعادة بيعها بالسوق المحلى إلا أنهما قاما بالنصب عليهم والاستيلاء على المبالغ المالية وعدم التزامهما بذلك ورفضهما رد المبالغ المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.