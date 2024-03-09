الإيقاع بالمتهمين بفك شفرات القنوات الفضائية

تمكنت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة فى مجال مكافحة جرائم القرصنة والبث الفضائى بدون تصريح، من ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص) ، وبحوزته (9 أجهزة "ريسيفر" مجهزة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة مركز شرطة ملوى) ، وبحوزته (51 جهاز "ريسيفر" مجهز لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية.